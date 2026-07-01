Lajme

Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të Elbasan Shoshajt, themelues i celulave të para të UÇK-së në Prizren

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të Elbasan Xhezair Shoshajt, një prej themeluesve të celulave të para të Ushtria Çlirimtare e Kosovës për rajonin e Prizrenit, veteran i luftës dhe veprimtar i përkushtuar.

Në telegramin e tij të ngushëllimit, Totaj ka vlerësuar kontributin e Shoshajt në luftën çlirimtare dhe në jetën institucionale të Komunës së Prizrenit, ku ai shërbeu për shumë vite si bashkëpunëtor.

“Elbasani ishte një nga themeluesit e celulave të para të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për rajonin e Prizrenit, veteran i luftës, veprimtar e patriot i përkushtuar, i cili jetën ia kushtoi lirisë dhe atdheut. Përveç kontributit të tij në luftë, ai shërbeu me përkushtim për shumë vite edhe si bashkëpunëtor i Komunës së Prizrenit, duke lënë gjurmë me profesionalizmin, korrektësinë dhe respektin që gëzonte te kolegët e qytetarët”, thuhet në telegram.

Ai ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Shoshaj, bashkëluftëtarët, miqtë dhe të gjithë ata që e kanë njohur e vlerësuar.

“Kujtimi dhe vepra e Elbasan Shoshajt do të mbeten përherë pjesë e historisë sonë dhe e mirënjohjes sonë. I qoftë i lehtë dheu i Kosovës!”, thuhet më tej në telegramin e ngushëllimit./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drejtoresha e Arsimit në Prizren ngushëllon familjen Shoshaj
Next article
Drini i Bardhë ruan boshtin e skuadrës, rinovon me tre futbollistë

Më Shumë

Lajme

Kërkohet paraburgim ndaj dy të dyshuarve për rastin e vrasjes së imamit në Zlipotok të Dragashit

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur kërkesë në Gjykata Themelore në Prizren për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të pandehurve B.H. dhe...
Lajme

Emilja Rexhepi paralajmëron zgjedhje të reja

Ish-zv-kryeministrja dhe ish-nënkryetarja e Kuvendit, Emilja Rexhepi, ka paralajmëruar se Kosova mund të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme nëse nuk arrihet marrëveshje për...

Ballkani përmbyll fazën përgatitore në Bansko

Totaj për ozurpimin e hapësirave publike në Prizren/ I ftojë pronarët e bizneseve t’i lirojnë ato

Shpejtim Totaj, pjesë e Drinit të Bardhë edhe në sezonin e ardhshëm

Diskutohet progresi i Masterplanit të Hapësirave Publike të Prizrenit

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe veprimtari Elbasan Xhezair Shoshaj

Përleshje fatale në Dragash – një i vdekur, i dyshuari në arrati

Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

Drejtoresha e Arsimit në Prizren ngushëllon familjen Shoshaj

Shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit

Laura Fazliu fiton medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Adnan Kanuriq zyrtarizohet te Malisheva

Totaj priti kryeshefin e ri të “Hidroregjionit Jugor”

Temperatura të larta gjatë fundjavës në Kosovë – IHMK publikon hartën e valës së të nxehtit

Në Prizren, gjobë prej 300 euro për ngasësin e kamionit që nuk siguroi ngarkesën

Lajmet e Fundit