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E dhimbshme: Personi që u godit nga rrufeja në Suharekë është 26-vjeçar

By admin

Ka humbur jetën tragjikisht një person në fshatin Delloc të Suharekës.

Kështu ka bërë të ditur për Klankosova,tv komandanti i policisë në Suharekë, Safet Hoxha, i cili tha i njëjti është goditur nga rrufeja.

Hoxha gjithashtu bëri të ditur se personi që u godit është një 26-vjeçar.

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