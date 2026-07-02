Sport

Peci transferohet te Liria, firmos kontratë dyvjeçare

By admin

Liria ka zyrtarizuar afrimin e mesfushorit Lulzim Peci, i cili ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin prizrenas.

Peci, 24 vjeç, i bashkohet Lirisë nga Llapi, ndërsa gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë edhe e Trepçës ’89.

Klubi bardhezi e konsideron mesfushorin një përforcim të rëndësishëm për sezonin e ri, duke vlerësuar përvojën, energjinë dhe cilësitë e tij në repartin e mesfushës.

“Me angazhimin, përkushtimin dhe potencialin e tij, besojmë se Lulzimi do të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën dhe do të kontribuojë në objektivat tona për sezonin e ri”, thuhet në njoftimin e Lirisë.

Me transferimin e Pecit, Liria vazhdon përforcimin e skuadrës në prag të edicionit të ri./PrizrenPress.com/

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