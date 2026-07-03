LajmeSiguri

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

By admin

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, më 2 korrik rreth orës 11:30 është raportuar se një grua ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Rasti është duke u hetuar nga njësitë relevante policore, të cilat po punojnë për gjetjen e saj.
“Prizren 02.07.2026-11:30. Është raportuar se viktima femër kosovare ka dalë nga shtëpia dhe se nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar nga njësitë relevante policore”.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

 

Marketing

https://prizrenpress.com/7890875432-2/

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes tragjikisht në Gjermani, 63-vjeçari nga Rahoveci
Next article
Shqipëria fiton derbin shqiptar në Prizren, Kosova ndërlikon rrugën drejt EuroBasket 2029

Më Shumë

Fokus

Marshi i Çlirimit mbledh çiklistët në Dragash

Për nder të Ditës së Çlirimit, Klubi i Çiklizmit Opoja, me mbështetjen e Komunës së Dragashit, organizon sot (e dielë, 28 qershor 2026), Marshin...
Sport

Leon Morina promovohet në ekipin senior të Prizrenit

FC Prizreni ka zyrtarizuar promovimin e Leon Morinës në ekipin senior, duke vazhduar projektin e zhvillimit dhe promovimit të futbollistëve të dalë nga akademia...

Rramanaj i qëndron besnik Prizrenit, mbrojtësi mbetet pjesë e projektit të ri

Ballkani rinovon kontratën me Bleart Tolajn

“U godit 5 herë me thikë në shpinë”, konflikti për pronë dyshohet se çoi në vrasjen e imamit në Dragash

Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

Katër persona lëndohen në një aksident ku u përfshinë tri vetura në Malishevë

Subvencionet për kulturë në Prizren nxisin reagime, organizatat kërkojnë më shumë transparencë

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe veprimtari Elbasan Xhezair Shoshaj

Dëmtohet Kompleksi i Dëshmorëve në Has, reagojnë veteranët

Në Prizren, gjobë prej 300 euro për ngasësin e kamionit që nuk siguroi ngarkesën

Shkolla “Zenun Çoçaj” në Gjonaj të Hasit, organizon nesër mbledhje komemorative në nderim të mësimdhënësit, Ismet Reka

Atdheu me qira

Shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit

Familja njofton për vdekjen e 26 vjeçarit që u godit nga rrufeja në Suharekë

Tragjedia në Suharekë – Goditet nga rrufeja, trupin e bartën 1 kilometër babai dhe vëllai

Lajmet e Fundit