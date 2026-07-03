FokusKulture

Sot nis edicioni i katërt i Rock & Blues Music Festival në Prizren

By admin

Prizreni nga sot do të jetë qendra e adhuruesve të muzikës rock dhe blues, pasi sonte nis edicioni i katërt i “Rock & Blues Music Festival”, i cili do të zgjasë deri më 5 korrik dhe mbahet përballë Palestrës Sportive “Sezai Surroi”.

Festivali sjell përgjatë tri netëve 15 bende dhe artistë vendorë e ndërkombëtarë, të cilët do të performojnë në dy skena, “Main Stage” dhe “Sunset Stage”.

Programi i çdo mbrëmjeje fillon në ora 18:30, ndërsa hyrja është falas për të gjithë dashamirët e muzikës. Mbrëmjen e parë, më 3 korrik, në Main Stage do të performojnë 3 Musketjerët, Attitude GNR Band dhe TNT, ndërsa në Sunset Stage publiku do të shijojë performancat e Rool dhe Zwada Band.

Më 4 korrik, festivali vazhdon me Kolpa, Led Zeppelin 2 dhe BB Pool në skenën kryesore, si dhe Hawolf e Dolduzgin Band në “Sunset Stage”.

Kjo datë përkon edhe me Ditën e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ç’rast pritet të jenë të pranishëm edhe përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosovë.

Edicioni i sivjetmë do të mbyllet më 5 korrik, me performancat e Dire Straits Legacy, Telex dhe Beska & All Stars Band në “Main Stage”, ndërsa në “Sunset Stage” do të ngjiten Urban Band & Flavia Zare dhe Dhjetori. Sipas organizatorëve, festivali synon të promovojë muzikën rock dhe blues, të mbështesë artistët dhe të krijojë një hapësirë të përbashkët për adhuruesit e këtyre zhanreve muzikore.

Organizatorët ftojnë qytetarët dhe vizitorët që t’i bashkohen këtij festivali treditor, i cili edhe këtë vit premton atmosferë unike dhe performanca të nivelit të lartë.

Marketing

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Mirëmbajtje në rrjet, KEDS paralajmëron ndërprerje të rrymës në disa zona të Prizrenit
Next article
Aktakuzë ndaj katër zyrtarëve komunalë të Suharekës: Rrugët nuk u ndërtuan kurrë, por pagesat u kryen

Më Shumë

Fokus

Sonte krejt në Prizren për Kosovën, ndeshja parakualifikuese ndaj Shqipërisë për EuroBasket

Ndeshja e tretë parakualifikuese e Kosovës për FIBA EuroBasket 2029, mes Kosovës dhe Shqipërisë, zhvillohet sonte në Prizren. Dueli do të fillojë nga ora 19:00,...
Fokus

Në Prizren, gjobë prej 300 euro për ngasësin e kamionit që nuk siguroi ngarkesën

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se më datë 30 qershor 2026, gjatë patrullimit të rregullt në qytetin e Prizrenit, policët e Stacionit...

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Totaj: Stadiumi i Lirisë do të bëhet me standarde të UEFA-s

Amarildo Bakaj demolon Ivanoviqin – fitore me nokaut në raundin e dytë

Shaqir Totaj: Kurti ndryshon qëndrime dhe nuk i mban premtimet

Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

Taulant Pireci rikthehet te FC Prizreni

Familja njofton për vdekjen e 26 vjeçarit që u godit nga rrufeja në Suharekë

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe veprimtari Elbasan Xhezair Shoshaj

Xhevat Susuri vazhdon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Arbër Basha largohet nga drejtimi i Lirisë

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

Prokuroria në Prizren jep detaje për vrasjen e imamit në Zlipotok, i dyshuari dhe babai i tij ndalohen për 48 orë

Subvencionet për kulturë në Prizren nxisin reagime, organizatat kërkojnë më shumë transparencë

Pensionohet Feriha Paqarizi, zyrtare e Drejtorisë së Pronës në Prizren

Lajmet e Fundit