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Kapet me 142 km/h në zonë 40 km/h në Prizren, shoferi gjobitet me 500 euro dhe mbetet pa patentë për gjashtë muaj

By admin

Një shofer është ndaluar nga Policia e Kosovës në Prizren, pasi është kapur duke drejtuar automjetin me shpejtësi 142 km/h në një zonë ku kufizimi i lejuar ishte 40 km/h.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti është evidentuar më 2 korrik gjatë një pike kontrolli të Njësive Rajonale të Trafikut Rrugor, të angazhuara në parandalimin e aksidenteve dhe kundërvajtjeve në komunikacion.

“Kundërvajtësi është ndaluar menjëherë dhe ndaj tij janë ndërmarrë masat ligjore të parapara sipas Ligjit 08/L-186, Neni 53, paragrafi 2: Gjoba në vlerë prej 500 euro, 5 pikë negative në patentë shofer, Masë mbrojtëse: ndalim i drejtimit të automjetit për 6 muaj”, njofton Policia.

Policia e Kosovës u ka bërë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe rregullat e trafikut, duke shmangur sjelljet që rrezikojnë jetën dhe sigurinë në rrugë./PrizrenPress.com/

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