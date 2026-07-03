Zbulohen 12 kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar se gjatë kësaj jave ekipet e Njësisë së Prizrenit kanë evidentuar dhe trajtuar 12 lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit.
Sipas kompanisë, lidhjet e paautorizuara përbëjnë shkelje të ligjit, dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë dhe ndikojnë negativisht në cilësinë e shërbimeve për të gjithë konsumatorët.
KRU “Hidroregjioni Jugor” u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bëjnë kyçje të paautorizuara dhe, në rast se kanë raste të tilla, t’i legalizojnë ato duke ndjekur procedurat e rregullta pranë kompanisë.
“Apelojmë te të gjithë qytetarët që të mos bëjnë kyçje të paautorizuara dhe, nëse kanë raste të tilla, t’i legalizojnë ato duke ndjekur procedurat e rregullta pranë kompanisë”, theksohet në njoftim.
Kompania ka bërë të ditur se kontrollet në terren do të vazhdojnë, ndërsa ndaj çdo shkeljeje do të ndërmerren masat e parapara me ligj./PrizrenPress.com/
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