Arbër Prekazi zyrtarizohet te Liria

Liria ka prezantuar zyrtarisht futbollistin Arbër Prekazi si përforcimin më të ri të skuadrës në prag të sezonit të ri.
Klubi prizrenas bëri të ditur se Prekazi i bashkohet bardhezinjve për të sjellë cilësi, përvojë dhe energji të re, në kuadër të ndërtimit të një ekipi konkurrues dhe ambicioz për edicionin e ardhshëm.
“Jemi të bindur se me përkushtimin dhe profesionalizmin e tij, ai do të jetë një vlerë e shtuar për fanellën bardhezi dhe për tifozët tanë”, thuhet në njoftimin e Lirisë.
Me këtë transferim, Liria vazhdon kompletimin e skuadrës për sezonin e ri, duke shtuar një tjetër emër në organikën e saj.
“Mirë se erdhe në familjen e madhe të Lirisë, Arbër! Të urojmë shumë suksese dhe fitore së bashku!”, përfundon njoftimi i klubit./PrizrenPress.com/
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