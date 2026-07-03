Ballkani prezanton Almedin Klinakun

Ballkani ka zyrtarizuar transferimin e mesfushorit ofensiv Almedin Klinaku, i cili tashmë i është bashkuar skuadrës për sezonin e ri.
Klinaku vjen si një përforcim për repartin ofensiv të ekipit, ku pritet të sjellë kreativitet dhe cilësi në fazën e sulmit.
Me afrimin e tij, Ballkani vazhdon përforcimin e skuadrës në prag të sfidave të reja, duke synuar rritjen e konkurrencës në repartin ofensiv.
Klubi nga Suhareka i ka uruar mirëseardhje mesfushorit, duke shprehur besimin se ai do të japë kontribut të rëndësishëm në arritjen e objektivave të ekipit./PrizrenPress.com/
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