KBF Bashkimi zyrtarizon Nyla Jean

KBF Bashkimi ka zyrtarizuar afrimin e basketbollistes Nyla Jean për sezonin e ri.
“Mirë se vjen, Nyla Jean!”, ka njoftuar klubi prizrenas përmes rrjeteve sociale, duke i uruar mirëseardhje përforcimit më të ri të skuadrës./PrizrenPress.com/
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