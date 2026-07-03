Sport

Prizrenasi kalon te Ferizaj

By admin

Mesfushori prizrenas Diellor Beseni është zyrtarisht futbollist i ri i FC Ferizaj, duke u bashkuar me skuadrën bardhekaltër për sezonin e ri.

Beseni vjen nga KF Feronikeli 74, ndërsa më herët ka qenë pjesë edhe e FC Liria dhe KF Drenica, duke fituar përvojë të vlefshme në futbollin kosovar.

Nga klubi i Ferizajt kanë bërë të ditur se afrimi i tij pritet të sjellë cilësi dhe stabilitet në mesfushë, në kuadër të objektivave për sezonin e ri.

“FC Ferizaj me kënaqësi ju njofton se ka arritur marrëveshje me mesfushorin Diellor Beseni, i cili së fundi ishte në klubin FC Feronikeli. Gjatë karrierës së tij, Beseni ka qenë pjesë edhe e FC Lirisë dhe KF Drenicës, duke fituar përvojë të vlefshme dhe duke dëshmuar cilësitë e tij në repartin e mesfushës. Diellorit i urojmë mirëseardhje dhe shumë suksese me fanellën e FC Ferizajt!”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com/

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