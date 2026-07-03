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Led Zeppelin 2 arrijnë në Prizren, nesër performojnë në Rock & Blues Music Festival

By admin

Grupi amerikan Led Zeppelin 2 ka arritur në Prizren, ku nesër mbrëma do të ngjitet në skenë në kuadër të Prizren Rock & Blues Music Festival.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në zyrë pjesëtarët e grupit, në prag të performancës së tyre në festival.

Festivali këtë vit përkon edhe me 250-vjetorin e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Led Zeppelin 2 do të ndajë skenën me bendet Kolpa dhe BB Poqi në “Main Stage”, si dhe me vëllezërit Hawolf dhe Dolduzgin Band në “Sunset Stage”.

Totaj ka vlerësuar se festivali pritet të sjellë një natë të veçantë muzikore në Prizren, duke ftuar publikun të jetë pjesë e këtij eventi.

“Premton të jetë natë e shkëlqyer. Mirë se vini!”, ka deklaruar ai./PrizrenPress.com/

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