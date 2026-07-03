Kulture

55 vjet nga vdekja e Jim Morrison, zërit legjendar të The Doors

By admin

Sot shënohen 55 vjet nga vdekja e Jim Morrison, kantautorit, poetit dhe vokalistit legjendar të grupit rock The Doors, i cili konsiderohet një nga figurat më ikonike në historinë e muzikës. Morrison ndërroi jetë më 3 korrik 1971, në moshën 27-vjeçare, në Paris të Francës, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike.

I lindur më 8 dhjetor 1943, Morrison u bë i njohur për zërin e tij karakteristik, tekstet poetike dhe performancat e fuqishme në skenë. Së bashku me The Doors, ai solli hite që vazhdojnë të dëgjohen edhe sot, si Light My FireRiders on the StormBreak On Through dhe The End.

Përveç muzikës, Jim Morrison ishte edhe autor i disa përmbledhjeve poetike dhe u mor me realizimin e projekteve filmike. Vdekja e tij në moshë të re e bëri pjesë të të ashtuquajturit “Klubi 27”, ku përfshihen artistë të njohur që humbën jetën në moshën 27-vjeçare.

Edhe pas më shumë se pesë dekadash, Morrison mbetet një nga figurat më me ndikim në historinë e muzikës rock, ndërsa varri i tij në varrezat Père Lachaise në Paris vazhdon të vizitohet nga mijëra fansa nga e gjithë bota.

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