45 aksidente dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

45 aksidente kanë ndodhur në 24 orët e fundit në vendin tonë, ku 18 prej tyre kanë qenë me të lënduar dhe 27 me dëme material.
Gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 1 mijë e 631 gjoba trafiku, përcjell Klankosova.tv.
Në 24 orëshin e fundit janë arrestuar 22 persona dhe 18 janë dërguar në mbajtje.
