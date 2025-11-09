15.5 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
45 aksidente dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

By admin

45 aksidente kanë ndodhur në 24 orët e fundit në vendin tonë, ku 18 prej tyre kanë qenë me të lënduar dhe 27 me dëme material.

Gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 1 mijë e 631 gjoba trafiku, përcjell Klankosova.tv.

Në 24 orëshin e fundit janë arrestuar 22 persona dhe 18 janë dërguar në mbajtje.

