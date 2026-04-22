Totaj: Kariga ku ulej nana mbeti e zbrazët!

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka falënderuar të gjithë ata që morën pjesë në ceremoninë e varrimit të nënës së tij dhe që shprehën ngushëllime gjatë ditëve të fundit.

Përmes një postimi publik, ai ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e treguar nga familjarët, miqtë, kolegët dhe dashamirët.

“Dua të falënderoj secilin që mori pjesë në varrim të nanës dhe që erdhi për ngushëllime gjatë tri ditëve të kaluara”, ka shkruar Totaj, raporton PrizrenPress.

Ai theksoi se përkrahja e marrë ka ndihmuar në përballimin e dhimbjes.

“Të gjithë ju, familjarë, miq, shokë, kolegë e dashamirë na e keni lehtësuar përballjen me dhimbjen që shkaktoi humbja e nanës,” thuhet në mesazhin e tij.

Në fund, Totaj ka ndarë edhe një reflektim prekës për mungesën e nënës.

“Megjithatë jeta vazhdon, por kariga ku ulej nana mbeti e zbrazët!”, ka përfunduar ai./PrizrenPress.com/

KBF Bashkimi, katër herë radhazi kampion i Kosovës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

