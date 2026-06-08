FokusSiguri

Dyshohet se fshehu 6 fletëvotime në Prizren, kërkohet paraburgim ndaj anëtarit të komisionit zgjedhor

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një personi të dyshuar për veprën penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”.

Sipas Prokurorisë, i pandehuri me inicialet A.D. dyshohet se më 7 qershor 2026, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet parlamentare për Kuvendin e Kosovës, në qendrën e votimit të vendosur në shkollën “Sharr” në Jabllanicë të Prizren, në cilësinë e anëtarit të komisionit zgjedhor, ka marrë dhe fshehur gjashtë fletëvotime të paplotësuara, raporton PrizrenPress.

Sipas dyshimeve të ngritura nga organi i akuzës, fletëvotimet ishin shkëputur paraprakisht nga blloku i fletëvotimeve, me qëllim të pengimit të zhvillimit të rregullt të procesit zgjedhor dhe cenimit të shprehjes së lirë të vullnetit të qytetarëve.

“I pandehuri A.D., në cilësinë e anëtarit të komisionit zgjedhor, me qëllim të pengimit të zhvillimit të rregullt të procesit zgjedhor dhe cenimit të shprehjes së lirë të vullnetit të qytetarëve, ka marrë dhe fshehur gjashtë (6) fletëvotime të paplotësuara, të cilat paraprakisht i kishte shkëputur nga blloku i fletëvotimeve”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Prokuroria Themelore në Prizren theksoi se mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor dhe në trajtimin me prioritet të rasteve që cenojnë vullnetin e lirë të qytetarëve dhe funksionimin demokratik të institucioneve.

Prokuroria ka bërë të ditur se, në bashkëpunim me organet e zbatimit të ligjit, do të vazhdojë ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore dhe procedurale në përputhje me legjislacionin në fuqi./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drejtoresha Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e nxënësit Jasin Kurtaj
Next article
Aty ku mbillet urrejtja, korret vetëm dhimbja

Më Shumë

Lajme

“Efekti Limaj” në Malishevë? PDK prin në bastionin tradicional të Nismës

Rezultatet e para preliminare nga komuna e Malishevës po e vendosin PDK’në të parën. Me 27 nga 72 vendvotime të numëruara, përkatësisht 37.50 për...
Lajme

Kosova voton sot

Kosova sot mban zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) një ditë më parë ka bërë të ditur se gjithçka është...

Prizren: Kërkohet paraburgim për një të dyshuar për fajde, një tjetër në arrati

Në Rogovë të Hasit përkujtohet Komandant Lleshi

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë, 14 persona të arrestuar në Kosovë

Suharekë, sekuestrohen monedha që dyshohet se janë të falsifikuara

Arrestohet në Prizren një i dyshuar për krime lufte, lirohet në procedurë të rregullt

Komuna e Rahovecit kërkon sanimin urgjent të punimeve në rrugën “Xhelal Hajda-Toni”, paralajmëron masa ligjore

Në Rahovec përkujtohet heroi Mentor Krasniqi

Dy viktima dhe dy në gjendje kritike në Shëngjin, të rinjtë janë nga Kosova

RrOK kritikon Komunën e Prizrenit për subvencionet kulturore për vitin 2026

Aty ku mbillet urrejtja, korret vetëm dhimbja

Stadiumi i ri i Suharekës pajiset me leje ndërtimore, hapet rruga për nisjen e projektit madhor

Filloi “Java e Dëshmorëve të Hasit”

Sporti bashkon popujt: Prizreni organizon turne ndërkombëtar me ekipe nga Kosova, Turqia dhe Bosnja

Musab Mala pritet të jetë transferi më i ri te Ylli

Lajmet e Fundit