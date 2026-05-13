Prizren
Haxhiu: Masakra e Korishës, një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka bërë homazhe sot në Korishë të Prizrenit.

Ajo, ka thënë se sot përkulemi me respekt para kujtimit të martirëve të masakrës së Korishës, një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë.

“Me 13 maj në Korishë humbën jetën 77 civilë shqiptarë, mes tyre 30 fëmijë, si dhe 11 martirë të tjerë të rënë gjatë periudhës 24 mars 1999 deri në qershor 1999”, ka theksuar Haxhiu, raporton PrizrenPress.

Ajo ka thënë se në Korishë dhe në fshatrat përreth, civilët shqiptarë u dëbuan, u ndaluan gjatë dëbimit, u grumbulluan dhe u mbajtën nën trysninë e forcave serbe.

“Një numër civilësh u morën peng dhe u detyruan t’i shërbejë forcave sërbe, të cilët i përdoren për të bërë roje dhe ndërtuar gardhe. Aty takuam edhe një ndër të mbijetuarit e masakrës, Genc Ahmetaj i cili na rrëfeu tmerrin e asaj nate”, ka pohuar Haxhiu.

Sipas saj, Korisha është dëshmi e rëndë e asaj që regjimi serb bëri mbi popullsinë civile shqiptare: i dëboi nga shtëpitë, i ndali në rrugë, i mori peng, i përdori për nevoja ushtarake dhe pastaj u përpoq ta shtrembëronte të vërtetën.

“Familjet e viktimave kanë të drejtë për drejtësi, dhe institucionet e Republikës së Kosovës do të jenë pranë tyre deri në zbardhjen e plotë të krimeve të luftës. I përhershëm qoftë kujtimi për martirët e Korishës”, ka thënë U.D. Presidentja Haxhiu./PrizrenPress.com/

Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë
Prizreni përkujton 27-vjetorin e masakrës së Korishës

Nis edicioni jubilar i festivalit "Anadrinia Jehon" në Rahovec

Në Rahovec ka nisur edicioni jubilar i 25-të i Festivalit Folklorik "Anadrinia Jehon", i cili po zhvillohet me pjesëmarrjen e ansambleve dhe shoqërive kulturo-artistike...
Trupa amerikane e baletit "Magnificat" performon nesër në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot pjesëtarët e trupës profesionale të baletit "Magnificat!" nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të...

Prizreni përkujton 27-vjetorin e masakrës së Korishës

Amaneti i Qosjes dhe Dervishit: Mesazh për një shoqëri në krizë

AAK-ja zgjedh kryesinë e re në Prizren

Kuvendari i PDK-së në Prizren, Bislimaj: Rikthimi i Fatmir Limaj do ta forconte kampin politik të PDK-së

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë në Suharekë

Junior 06 shpallet kampione e Kosovës në U14 për të katërtin vit radhazi

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

Totaj priti ish-presidenten Atifete Jahjaga, u diskutu për projektin “Murali Çast”

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Selmanaj tërhiqet nga kandidatura për deputet, mbetet në krye të LDK-së në Prizren

Kujtim Gashi nuk kandidon për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit

Diskutohet zbatimi i sistemit elektronik SMIL në Prokuroria Themelore në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

