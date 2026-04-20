Aksioni i pastrimit ka vazhduar në Shkozë me fokus ndërgjegjësimin qytetar

Aksioni për pastrimin e ambientit “Për Malishevën e pastër” ka vazhduar edhe sot në Komunën e Malishevës, me synimin jo vetëm për largimin e mbeturinave nga hapësirat publike, por edhe për rritjen e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit.

Aktiviteti i sotëm është zhvilluar në Këshillin Lokal Shkozë–Janqist, ku kanë marrë pjesë nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, drejtorë të drejtorive komunale, qytetarë të fshatit Shkozë, si dhe nxënësit e shkollës së bashku me stafin arsimor.

Sipas njoftimit të komunës, në fillim të aktivitetit, nënkryetari Krasniqi mbajti një ligjëratë për nxënësit, ku foli për rëndësinë e ruajtjes së ambientit dhe për rolin që ka secili qytetar në mbrojtjen e natyrës.

“Ai theksoi se muaji prill është shpallur Muaj i Ambientit nga kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dhe se gjatë këtij muaji po organizohen aktivitete të shumta për pastrimin e hapësirave publike dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve”, thuhet në njoftim.

Gjatë aksionit janë pastruar zona të ndryshme të fshatit, ndërsa mbeturinat e grumbulluara janë larguar në vendet e përcaktuara për deponim. Po ashtu, paralelisht po vazhdon edhe largimi i mbeturinave inerte nga deponitë ilegale, me qëllim parandalimin e ndotjes së mjedisit dhe përmirësimin e hapësirave publike.

“Aksioni ‘Për Malishevën e pastër’ do të vazhdojë edhe në vendbanime të tjera të komunës, me qëllim që përmes bashkëpunimit mes institucioneve, shkollave dhe qytetarëve të krijohet një ambient më i pastër dhe më i shëndetshëm për të gjithë” thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

