50 vite në malet e Sharrit, bariu Ismet Ademi me marakun e Përparim Hasanit

Dimër apo verë, borë apo diell – kjo natyrë magjike të mahnit, të mbush shpirtin: Malet e Sharrit!

Në çdo grykë, në çdo shteg, natyra ende flet. Por zërat e barinjve po shuhen. Kullotat e gjelbra, që dikur gjëmonin nga thirrjet e tyre, sot janë gjithnjë e më të heshtura. Me ta, rrezikon të shuhet edhe një trashëgimi shekullore – një jetë që ka mbajtur gjallë këtë vend brez pas brezi.

Rrëzë Sharrit takojmë një njeri të thjeshtë, por me shpirt të madh. Ai nuk ka diploma, por ka universitetin e jetës, fakultetin e dhimbjes, ligjëratat e natyrës.

Krejt Kapak sjell rrëfimin e bariut Ismet Ademi, 62-vjeçari që tash e 50 vite njeh çdo pëllëmbë të këtyre maleve.

“Me 12 vjet e lashë shkollën, e kapa shtagën”, rrëfen baci Ismet, i cili ka 10 fëmijë – 6 djem e 4 vajza.

Sot, ai kujdeset për 740 delet e Përparim Hasanit nga Firaja.

“Nuk shoh andrra prej kënaqësisë që përjetoj këtu”, thotë baci Ismet me buzëqeshje të qetë.

Ky reportazh do t’ju fusë në jetën e tij, në botën e një bariu që është shndërruar në simbol të Sharrit dhe i cili bart mbi supe një histori që po rrezikon të harrohet.

