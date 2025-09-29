Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.
Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 26 aksidente me të lënduar dhe 24 të tjera me dëme materiale.
Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 1599 gjoba trafiku.
Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 16 persona, prej të cilëve15ka dërguar në mbajtje.