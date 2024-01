Diten e martë sipas Policisë së Kosovës kanë ndodhur 53 aksidente trafiku.

Prej të cilave një ka përfunduar me pasoja fatale, 13 me persona të lënduar dhe 39 të tjera me dëme materiale.

Gjithashtu policia përmes raportit 24 orësh njoftoj se janë arrestuar 17 persona.