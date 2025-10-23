20.8 C
Prizren
E enjte, 23 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 21 aksidente me të lënduar dhe 37 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2156 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 15 persona, prej të cilëve 10 ka dërguar në mbajtje.

 

Previous article
Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit
Next article
Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

Më Shumë

Lajme

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Në komunën e Rahovecit janë numëruar 100% e votave të mërgatës. Sipas rezultateve të publikuara nga KQZ, kandidati më i votuar nga diaspora është Burim...
Sport

Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

Pas fitoreve të arritura këtë javë, skuadrat e Lirisë dhe Vëllaznimit do të përballen të mërkurën në stadiumin “Perparim Thaçi” në Prizren, në një...

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Vizita e Bekim Fehmiut në muzeun e Luftës, ish-shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës, viti 1972

Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

“UÇK marshon” drejt Tiranës, pamje nga pika kufitare në Vërmicë

Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Ndalohen mallra të falsifikuara në Vërmicë

“Drama” në Rahovec, kandidati i LVV-së kalon në balotazh

Derbi Peja–Ylli luhet sot në Therandë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne