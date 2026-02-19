10.8 C
Prizren
E enjte, 19 Shkurt, 2026
60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

 

Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 23 aksidente me të lënduar dhe 36 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2461 trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 10 persona, prej të cilëve 5 i ka dërguar në mbajtje.

Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi
Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Rrahje në Dragash, dy persona përfundojnë në spital

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur mes vete të premten në Dragash. Policia ka bërë të...
