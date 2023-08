60 filma francezë në festivalin ‘Dokufest’

Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guérot, mori pjesë të premten në ceremoninë madhështore të hapjes së edicionit të 22-të të festivalit ‘Dokufest’ në Prizren.

“Bashkëpunimi me Hauts-deFrance do të jetë në qendër të vëmendjes edhe një herë me pjesëmarrjen e Le Fresnoy”. Këtë vit, kjo studio kombëtare e Arteve Bashkëkohore ofron çekun e bardhë dhe çmimin Le Fresnoy: me shpërblimin për fituesit përdorimi i pajisjeve të zërit dhe imazhit për prodhimin e filmit të tyre të ardhshëm! Takohemi nga data 4 deri më 12 gusht për të shikuar ndonjërin nga 60 filmat francezë ose filmat e bashkëprodhuar nga Franca”, thuhet në postimin e Ambasadës Franceze në Prishtinë.