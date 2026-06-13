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62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

 

Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar asnjë aksidente trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 25 aksidente me të lënduar dhe 37 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 1880 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 13 persona, 7 i ka dërguar në mbajtje dhe tre në vuajtje të dënimit.

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