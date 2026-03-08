11.3 C
62 aksidente trafiku në vend

Bilanci i ditës së shtunë ka përfunduar me 62 aksidente trafiku në vend.

Sipas statistikave të Policisë, 28 aksidente kanë ndodhur me persona të lënduar, ndërsa 34 të tjera shënuan vetëm dëme materiale.

Njëkohësisht, ndaj drejtuesve të automjeteve janë shqiptuar 1 mijë e 955 gjoba.

