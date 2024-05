Policia në kërkim të Besnik Ukajt për tentim vrasjen në Prizren

Policia e Kosovës ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin dhe lokalizimin e një personi të kërkuar për vrasje në tentativë.

Besnik (Beqir) Ukaj, i lindur më 30 gusht 1987 në fshatin Korishë, komuna e Prizrenit, kërkohet për një ngjarje të ndodhur më 17 maj 2024 në fshatin Nashec të Prizrenit.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, bazuar në ligjin për publikimin e fotove me shënime të personave të kërkuar me autorizim të Prokurorisë Themelore Prizren, lëshon kërkesën për bashkëpunim me qytetarët. Policia kërkon që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personit të kërkuar të lajmërojë Policinë e Kosovës ose të kontaktojë stacionin policor më të afërt.

Kushdo që strehon personin e kërkuar ose e ndihmon atë në shmangien e zbulimit ose arrestimit mund të dënohet sipas nenit 380 të KPK për dhënien e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale.

Qytetarët mund të kontaktojnë Policinë e Kosovës në numrat e telefonit 192 dhe 080019999 (pa pagesë), si dhe në numrin 029 244-355 për Stacionin Policor në Prizren. Mund të dërgojnë informacion edhe në adresën e-mail: [email protected].

