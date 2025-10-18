14 C
Prizren
E shtunë, 18 Tetor, 2025
78 për qind e votave të numëruara në Prizren/ Ja si renditen kandidatët e PDK-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet preliminare për kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, pas numërimit të 78 për qind të votave.

Lista përfshin 45 kandidatë, me vota që variojnë nga disa dhjetëra deri në mijëra. Më poshtë gjeni renditjen e tyre sipas votave të marra:

Kandidatët e PDK-së në Prizren
1. Kujtim Gashi – 14,995 vota
2. Çelë Lamaj – 543 vota
3. Luljeta Veselaj Gutaj – 601 vota
4. Islam Ukaj – 1,306 vota
5. Adrit Krasniqi – 395 vota
6. Ymran Fusha – 336 vota
7. Bexhat Bytyqi – 462 vota
8. Shkelzen Kastrati – 268 vota
9. Trëndelina Kastrati – 142 vota
10. Nehat Elshani – 608 vota
11. Sulltan Badalli – 311 vota
12. Lendita Bllaca – 104 vota
13. Adem Morina – 883 vota
14. Simir Krasniqi – 540 vota
15. Dehna Gjinali – 71 vota
16. Driton Daçi – 277 vota
17. Alban Bislimaj – 416 vota
18. Egzona Hoxhaj – 173 vota
19. Imer Berisha – 232 vota
20. Edon Godeni – 120 vota
21. Endra Luzha Pula – 100 vota
22. Arianit Berisha – 916 vota
23. Daut Panikaj – 409 vota
24. Gentijana Dërdovski – 93 vota
25. Sami Lumi – 113 vota
26. Hazer Shala – 436 vota
27. Jona Hoxhaj – 138 vota
28. Endrit Zogaj – 476 vota
29. Resmi Kryeziu – 207 vota
30. Cennet Pupus Potor? – 79 vota
31. Nexhip Hajdari – 81 vota
32. Xhafer Hoxhaj – 416 vota
33. Drita Qenaj – 320 vota
34. Rrahim Morina – 127 vota
35. Dashnor Vehapi – 183 vota
36. Samire Çoçaj – 129 vota
37. Dashmir Susuri – 186 vota
38. Tefik Tarashaj – 441 vota
39. Dea Gavazaj – 216 vota
40. Behxhet Gashi – 26 vota
41. Shkëmbin Bytyçi – 264 vota
42. Liridona Karjagdiu – 83 vota
43. Driton Sallauka – 784 vota
44. Lavdresa Gërmizaj – 50 vota
45. Durak Thaçi – 338 vota

Sulmi me thikë ndaj gruas dhe të miturës/ Ja çfarë thotë raporti i policisë për rastin e rëndë të dhunës në familje në Prizren
Numërohen 80 për qind të votave në Prizren/ Kjo është renditja e votave të kandidatëve të Vetëvendosjes

