Përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 83 aksidente trafiku. Nga to, 34 janë me të lënduar derisa 49 të tjerë me dëme materiale.

Sipas të dhënave të policisë, përgjatë ditës së enjte u shqiptuan 1907 gjoba trafiku.

Vetëm dje u arrestuan 17 persona, e 14 u dërguan në mbajtje.

