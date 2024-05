9 vite pas ndarjes; Zayn Malik kujton fejesën me Perrie Edwards!

Zayn Malik ka folur së fundmi për marrëdhëniet e tij të kaluara nga prishja e fejesës me Perrie Edwards deri te mirëpritja e një vajze me ish-të dashurën Gigi Hadid.

Në një intervistë me Nylon, ish-anëtari i “One Direction” tregoi se aktualisht është beqar i lumtur. Por vite më parë, ai po bënte plane dasme me vokalisten e “Little Mix”, përpara se çifti të anulonte fejesën e tyre dyvjeçare në 2015-ën. “Nga 17 deri në 21 kam qenë në një lidhje”, tha ai për botimin.

“Isha i fejuar dhe planifikova të martohesha dhe nuk dija asgjë në atë moment. Mendova se dija, sepse isha 21 vjeç. Më lejohej ligjërisht të bëja gjithçka”, vazhdoi Malik. “Prindërit e mi ishin disi me mentalitet të vjetër, kështu që nuk solla kurrë një të dashur në shtëpi . Kur pata mundësinë për ta bërë këtë, thashë: Do të kem një të dashur dhe ajo do të jetojë me mua. Kjo më bën një burrë të rritur”.

Disa muaj pasi ai dhe Edwards u ndanë, këngëtari i “Love Like This” ndezi thashethemet për romancë me Hadid. Çifti vazhdoi të takohej për rreth gjashtë vjet dhe mirëpriti vajzën Khai në shtator 2020, përpara se të ndaheshin përgjithmonë në fund të 2021.

“Nga 21 deri në 27, unë isha me Gi, dhe ne patëm një fëmijë”, tha Malik në një koment për supermodelen. “Nuk kam marrë shumë kohë për të njohur veten time”.

Marketing