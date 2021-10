A ka vija të kuqe LDK në Prizren, Anton Quni tregon detaje pas rezultatit zgjedhor

Ani pse me vota Quni është radhitur i treti, ai në një përgjigje për ‘Gazeta Blic’, thotë se LDK-ja ende nuk ka marrë vendim për pozicionin e tyre në balotazhin e Prizrenit.

“Ne ende nuk kemi vendim për pozicionin e LDK-së”, tha ai për Gazeta Blic.

Quni deklaron se nuk kanë vija të kuqe me asnjë parti.

”Nuk kemi vija të kuqe me asnjë parti”, tha ai.

Komuna e Prizrenit nga zgjedhjet e 17 tetorit shkon në balotazh.

Konsiderohet se LDK është përcaktuese për fituesin në balotazh.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar 100% të votave në këtë komunë.

Listës i prin kandidati nga radhët e LVV-së, Mytaher Haskuka, me 40.43%, duke pasuar me Shaqir Totaj nga PDK me 31.10 %, kurse Anton Quni, nga LDK radhitet i treti me 14.98 %.