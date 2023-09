A mund të jetë ndeshja e radhës e Messi-t kundër CR7?

Tifozët e Inter Miami u përballën me zhgënjim teksa panë skuadrën e tyre të humbte në finalen e Open Cup dhe mungesa e Lionel Messi-t e bëri edhe më të vështirë gëlltitjen e atij rezultati.

Me vetëm pesë ndeshje të mbetura në sezonin MLS të Inter Miamit, ka shumë të panjohura rreth statusit të lëndimit të Messi-t dhe sa ndeshje mund të luajë. Por një raport nga Arabia Saudite ka ofruar një mundësi të re për ndeshjen e ardhshme të madhe të klubit ku Messi do të luajë.

Një postim i gazetarit saudit, Ali Alabdallh në X tregoi se një kompani ndërkombëtare marketingu është e interesuar të sjellë Messi-n kundër Cristiano Ronaldo-s në Kinë me një miqësore mes Al Nassr dhe Inter Miami.

Kjo nuk është një ide e re, pasi dy legjendat u takuan janarin e kaluar për herë të parë që kur Cristiano u largua nga Evropa në një miqësore mes yjeve të Al Nassr dhe Al Hilal dhe ish-klubit të Messi-t PSG.

Trajneri i Inter Miamit, Tata Martino, ishte i fortë në deklaratën e tij pas ndeshjes pasi humbën finalen e kupës 2-1 nga Houston Dynamo.

“Ai me siguri do të luajë para fundit të sezonit”, tha Martino për Messi-n. “Ne do të shkojmë ndeshje pas ndeshje duke përcaktuar situatën për të parë se në cilën pikë departamenti mjekësor na thotë se ai është i aftë për të luajtur pa rrezikuar”.

Inter Miami është në vendin e 14-të nga 15 skuadra të Konferencës Lindore të MLS. Ata janë aktualisht me 32 pikë, pesë pikë larg vendit të fundit në playoff. Ata kanë pesë ndeshje të mbetura në ligë, ndërsa shumica e skuadrave të tjera kanë tre ose katër, për shkak të ecurive të zgjatura në Kupën e Ligës dhe Open Cup. Albanian Post