AAK-ja zgjedh kryesinë e re në Prizren

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren ka zgjedhur kryesinë e re të degës, pas aprovimit unanim nga Këshilli Drejtues.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i ri, Sejdi Bellanica.

Sipas tij,  ekipi i ri përfaqëson përvojën, energjinë dhe përkushtimin për fuqizimin e strukturave të partisë.

Në përbërje të kryesisë së re janë: nënkryetar i parë Agim Muçaj, nënkryetar Agron Telaku, nënkryetare Nazife Kokollari, sekretar i përgjithshëm Dren Kastrati dhe sekretare organizative Tringa Morina.

“Kryesia e re synon forcimin e organizimit të degës, rritjen e afërsisë me qytetarët dhe avancimin e angazhimit politik në shërbim të Prizrenit dhe Kosovës”, shkruan Bellanica./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

