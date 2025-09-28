13.3 C
Prizren
E diel, 28 Shtator, 2025
Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

By admin

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Prizreni dha një mesazh të qartë gjatë takimit të mbajtur me qytetarët, duke treguar mbështetje për vizionin euro-atlantik dhe për një qeverisje me dinjitet, raporton GazetaBlic.

Ai tha se kandidati i LDK-së për kryetar, Driton Selmanaj, së bashku me ekipin e tij, janë të gatshëm ta shndërrojnë këtë besim në punë konkrete për qytetin.

Abdixhiku e quajti pritjen në Prizren “madhështore” dhe dëshmi të rrugës së arsyes që, sipas tij, e përfaqëson LDK-ja.

 

Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren
Heroi pa varr

