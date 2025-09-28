Abdixhiku nga Prizreni: Qytetarët kërkojnë shpresë, zhvillim dhe orientim euro-atlantik

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Prizreni dha një mesazh të qartë gjatë takimit të mbajtur me qytetarët, duke treguar mbështetje për vizionin euro-atlantik dhe për një qeverisje me dinjitet, raporton GazetaBlic.
Ai tha se kandidati i LDK-së për kryetar, Driton Selmanaj, së bashku me ekipin e tij, janë të gatshëm ta shndërrojnë këtë besim në punë konkrete për qytetin.
Abdixhiku e quajti pritjen në Prizren “madhështore” dhe dëshmi të rrugës së arsyes që, sipas tij, e përfaqëson LDK-ja.
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren