14.9 C
Prizren
E martë, 3 Mars, 2026
type here...

Fokus

Abrashi: PDK-ja po dëshmon mungesë parimesh në çështjen e zgjedhjes së Presidentit

By admin

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e LVV-së, Artan Abrashi, ka reaguar ndaj qëndrimeve të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) lidhur me mundësinë e zgjedhjes së presidentit të vendit.

Abrashi ka akuzuar PDK-në për mungesë parimesh dhe për qasje destruktive në raport me institucionet shtetërore.

Previous article
45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Lajme

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" ka njoftuar se për shkak të reshqitjes së dheut në rrugën Prizren–Tetovë, gypi transportues nga burimi “Cvilen” drejt...
Lajme

Ish-punëtorja e “Eurosig” ndalohet në Vërmicë pas tre vitesh në kërkim për ngacmim

Një rast i iniciuar që nga janari i vitit 2023 për veprën penale “Ngacmim” ka marrë epilog sot në mëngjes, pasi e dyshuara është...

Arrestohet i dyshuari se ia vodhi portofolin një qytetari në Prizren

Donjeta e ARTË

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës

Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

Rahoveci prezanton përforcimin e ri, Richard Granberry

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne