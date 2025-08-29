34.8 C
Prizren
E premte, 29 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Abrashi vizitoi klubin e basketbollit KB ‘Proton Cable Prizreni’: Shembull frymëzues për rininë

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka vizituar klubin basketbollistik KB ‘Proton Cable Prizreni’, një ndër ekipet që po shënon rritje të vazhdueshme në skenën sportive të vendit.

Ai vlerësoi energjinë, përkushtimin dhe talentin e sportistëve të këtij klubi, duke i cilësuar si një shembull frymëzues për rininë prizrenase dhe atë kosovare në përgjithësi.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

“Prizreni ka një traditë të pasur sportive dhe me klube si Proton Cable Prizreni, kjo traditë po merr hov të ri. Ata po e begatojnë jo vetëm basketbollin lokal, por edhe atë në nivel vendi”, u shpreh Abrashi.

Vizita është pjesë e takimeve që kandidati i LVV-së po zhvillon me akterë të ndryshëm të jetës shoqërore në kuadër të fushatës zgjedhore për komunën e Prizrenit./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahoveci vlerësohet nga projekti DEMOS
Next article
Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Më Shumë

Lajme

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, dorëzoi sot Projektbuxhetin për vitin 2026 tek kryesuesja e Kuvendit Komunal, Arijeta Skeraj. Dokumenti përfshin miratimin e...
Fokus

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Në fshatin Dobërdelan të Suharekës, të shtunën është zbuluar busti i dëshmorit Bahri Gollopeni. Në ceremoninë e organizuar, një moment tejet emocionues ishte përballja e...

Totaj inspekton punimet infrastrukturore në lagjen ‘Kurillë’

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV, ia dhuron një fotografi të Ibrahim Rugovës

22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne