Adnan Januzaj kërkohet nga Napoli, mund të bashkohet me Amir Rrahmanin në janar

Futbollisti shqiptar, Adnan Januzaj ka rënë në radarin e klubit të njohur italian, Napoli, aty ku aktivizohet edhe kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani.

Lajmin e ka konfirmuar, Dirk De Vriesse, agjenti i futbollistit shqiptar të Real Sociedad.

“Januzaj ka fituar shumë eksperiencë duke luajtur tek Borussia Dortmund, Manchester United dhe Real Sociedad, tashmë është i gatshëm të provojë dhe diçka tjetër. Po është e vërtetë që nga Napoli ka një interesim për Januzajn. Ne do të shohim mundësitë që do të na vijnë në janar , të shohim se kush do të interesohet konkretisht për të e më pas do të vendosim”, u shpreh Dirk De Vriesse.

Januzaj është te Sociedadi që nga viti 2017, ku deri më tani ka bërë 133 paraqitje, ka shënuar 19 gola.