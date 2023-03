Agjentja e Haaland: Real Madrid është ëndrra e çdo lojtari

Real Madrid është ëndrra e çdo lojtari, thotë agjenti i Erling Haaland.

Haaland, 22 vjeç, ka pasur një fillim të frytshëm në karrierën e tij në Manchester City, duke shënuar 27 gola në Premier League që kur u transferua nga Borussia Dortmund.

Por trajnerit të tij, Pep Guardiola më parë i është dashur të mohojë raportet se kontrata e sulmuesit përmban një klauzolë lirimi që ai të bashkohet me Real-in në vitin 2024.

“Këtu është Premier League dhe më pas është edhe Madridi”, tha agjentja Rafaela Pimenta.

“Ata kanë diçka të tyren që është edhe ëndrra për lojtarët.

“Madridi e vazhdon këtë magji. Ata nuk kanë garat javore, por kanë Ligën e Kampionëve”.

Gjigantët spanjollë të Madridit e kanë ngritur trofeun e Ligës së Kampionëve – një kompeticion që City ende nuk e ka fituar – pesë herë që nga viti 2014 dhe e eliminoi kampionët e Premier League nga turneu në fazën gjysmëfinale vitin e kaluar.

Avokatja braziliane Pimenta ishte partneri i biznesit të super agjentit Mino Raiola dhe ka marrë përsipër drejtimin e vetëm të agjencisë që kur ai vdiq në prill të vitit të kaluar.

Duke folur në Samitin e FT Business of Football në Londër, ajo tha se sulmuesi norvegjez Haaland dëshironte të nënshkruante për City-n për shkak të mundësisë për të punuar me Guardiolën, atraktivitetit të Premier League dhe faktit që babai i tij Alfie gjithashtu luante për klubin.

Pimenta shtoi se ajo dhe lojtarët e saj gjithmonë “përpiqen të bëjnë një plan” se si duan që karriera e tyre të zhvillohet.

“Duhet të bëjmë një plan, duhet të kemi një objektiv”, tha ajo. “Ndoshta nuk do ta arrijmë, por nëse nuk e dimë se ku po shkojmë, atëherë me siguri nuk do të arrijmë atje.

“Ne bëjmë plane, po, ne bëjmë plane edhe nëse janë 15-vjeçare. Nuk mund të ulemi e të presim”.

Pimenta gjithashtu është befasuar nga numri i lojtarëve që tani synojnë lëvizjet në Premier League.

“Kur fillova me këtë biznes, nëse u thosha atyre [një lojtari] ‘ju transferoheni në Angli’, ata do të më pyesnin, ‘çfarë kam bërë gabim?’”, shtoi ajo.

“Tani kur flasim me lojtarët dhe i pyesim se cili është qëllimi i tyre, ata thonë Premier League. Ata nuk thonë një ekip, City, Chelsea, Arsenal, ata thonë Premier League.

“Kjo është hera e parë në 25 vjet që dëgjoj kaq shumë lojtarë të thonë se dua të shkoj në një ligë, jo në një klub. Ky është vendi ku duhet të jetë një agjent.

“Një agjent duhet të jetë aty ku një lojtar dëshiron të jetë. Është një ligë fantastike. Është shumë konkurruese, çdo ndeshje është një sfidë, të gjithë duan ta shikojnë atë”.

