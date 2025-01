Poezi nga Azem Shkreli

Ajo që s’e them s’është foshnje që përkundet

Kot së koti dhe rritet. S’është as vala

Që lyp brigje të tjera dhe nuk mundet

Është burim për të cilin digjet etjes fjala

Ajo që s’e them s’është hije. As tehu që hasi

Në gurin e së pathyeshmes dhe u lakua në dëshprim

Dhunë e dhëmbjes është. Klithja që plasi

Kupën e ëndjes sate dhe të durimit tim

Ajo që s’e them s’është kullë e shembur brenda

S’është dënim i dashjes dhe nuk është e huaj

Njerëz e njolla e gjithë ç’ju përmenda

Ajo nuk është guri im mbi varrin tuaj

Ajo që s’e them s’është heshtje. As magjia

E lashtë e saj që ja dimë të fshehura halët

Dhe do t’i trembet kobit të vet zbraztia

Kur të ja flak unë fytyrës leckat fjalët