Flaka e saj e lodhur

Nga bredhjet poshtë e lartë

Po t’i dëgjon qeshjet edhe në heshtje

Po pa ia vyshkur shpresën.

Me flakë përsëri ka më të dashtë

Nga parvazi i yjeve diku në bebëze të syrit

Ka me të vjedh fshehtë me të dashuru

E me t’i lënë përsëri puthjet

Që kanë me të trishtu, kur ta kujtosh lumturinë.

ELONA POZHEGU