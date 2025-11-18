Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën ‘Ibrahim Rugova’.
Dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën.
Aksidenti ka ndodhur saktësisht në dalje të Prizrenit, në pjesën veriore.
Nuk dihet nëse ka të lënduar. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes.
