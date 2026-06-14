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Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

By admin

Një aksident i rëndë është regjistruar këtë të diel në autostradën “Ibrahim Rugova”.Sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes, aty kanë dalë njësitë policore dhe zjarrfikësit për të intervenuar dhe për të menaxhuar situatën.
Policia ende nuk ka dhënë detaje zyrtare lidhur me rrethanat e aksidentit, ndërsa pritet që Policia e Kosovës të dalë me informacione shtesë gjatë ditës.

 

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