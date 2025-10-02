Një aksident trafiku me lëndime të rënda ka ndodhur të mërkurën rreth orës 15:15 në rrugën “Mamush-Novak” në Prizren.
Sipas Policisë së Kosovës, në aksident janë përfshirë dy vetura me targa vendore, të cilat drejtoheshin nga dy meshkuj kosovarë.
Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor dhe gjendja e tyre aktualisht po trajtohet nga personeli shëndetësor.
Ndaj njërit prej të përfshirëve është iniciuar procedurë penale ai është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje.
