Sipas Policisë së Kosovës, në aksident janë përfshirë dy vetura me targa vendore, të cilat drejtoheshin nga dy meshkuj kosovarë.

Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor dhe gjendja e tyre aktualisht po trajtohet nga personeli shëndetësor.

 

Ndaj njërit prej të përfshirëve është iniciuar procedurë penale ai është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje.

