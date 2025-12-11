Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)

Sipas pamjeve të “Rahovec n’fokus”, në aksident u përfshinë dy vetura.
Bazuar në këto pamje, në vendin e ngjarjes kanë mbërritur Policia dhe ambulanca.
Nuk dihet ende nëse ka të lënduar, derisa Klankosova.tv ka tentuar të kontaktojë me organet e rendit, mirëpo ende nuk ka pranuar ndonjë përgjigje.
