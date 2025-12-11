3.4 C
Prizren
E premte, 12 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)

By admin

Sipas pamjeve të “Rahovec n’fokus”, në aksident u përfshinë dy vetura.

Bazuar në këto pamje, në vendin e ngjarjes kanë mbërritur Policia dhe ambulanca.

Nuk dihet ende nëse ka të lënduar, derisa Klankosova.tv ka tentuar të kontaktojë me organet e rendit, mirëpo ende nuk ka pranuar ndonjë përgjigje.

Mund të jetë një imazh i makinë dhe rrugë

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Prizreni shpallet “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në Parlamentin Evropian

Më Shumë

Fokus

Atmosfera festive po fillon në Prizren

Në “Sheshin e Lidhjes” të Prizrenit tashmë janë vendosur shtëpizat e drurit për “Dimrin Kulturor”, i cili hapet së shpejti dhe do të vazhdojë...
Lajme

Sot pa rrymë disa zona në Prizren e Suharekë, KEDS kryen punime në rrjet

KEDS ka njoftuar se gjatë ditës së sotme disa zona në Prizren dhe Suharekë do të mbesin pa energji elektrike për shkak të punimeve...

Teatri i Prizrenit mbledh 700 fëmijë në një ditë

Rikthim spektakolar i kampionit: Trepça përmbys Bashkimin nga -15 në +7

Moti sot: I vranët dhe me diell, temperaturat deri në 10 gradë Celsius

Bashkimi në krizë lëndimesh, kapiteni Bunjaku mungon një muaj

Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

S’ka rrogë të 13 për punonjësit e shtetit, Murati thotë se publikimi i sotëm ishte lajm i rremë

Kamioni me beton godet për vdekje një person në Prizren

Frika e Elitave nga Vetëvendosja Politike

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

Ballkani spektakolar, shënon 6 gola ndaj Prishtinës së Re

Gjykata e Prizrenit dhe UPZ nënshkruajnë marrëveshje trevjeçare bashkëpunimi

Bashkimi pret kampionin Trepçën në Prizren

PDK-ja në Prizren garon me tetë kandidatë për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne