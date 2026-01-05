11.6 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
FokusSiguri

Aksident mes tri veturash në Rahovec

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur paraditen e sotme në qendër të Rahovecit.

Në pamjet e publikuara shihet se janë aksidentuar tri automjete.

Nuk dihet për të lënduar, ndërkaq Klankosova.tv është në pritje të një përgjigjeje nga Policia.

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi
Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

Fokus

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës

Disa fshatra të komunës së Dragashit po përballen me mungesë të energjisë elektrike në këto ditë dimri. Banorët ankohen se kjo gjendje nuk është...
Lajme

Aksident në Llazicë të Malishevës – një i lënduar nga përplasja mes veturës dhe kamionit

Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e një aksidenti mes një kamioni dhe veture në fshatin Llazicë të Malishevës. Rastin  e ka konfirmuar...

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Serie A i jep fund historisë: Topi i kuq largohet përgjithmonë nga kampionati italian

Fatmir Ademaj nga LDK-ja zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

Monopoli mbi fishekzjarret

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Sot ditëlindja e Anton Çettës

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

Plumbi qorr godet veturën në Suharekë

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Paradokse cinike t’ni shoqnie t’lodhun

Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë

