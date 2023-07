Aksident në Lukinjë të Hasit

Dy persona janë lënduar në një aksident trafiku në Lukinjë të Hasit.

Të lënduarit kanë marrë trajtim mjekësor.

Fsh. Lukinaj, Prizren 12.07.2023 –09:15. Ka ndodhë një aksident trafiku me lëndime ku të përfshirë kanë qenë dy automjete te udhëtarëve me targa vendore dhe me drejtues meshkuj kosovarë. Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar dy vozitësit e automjeteve si dhe një pasagjer. Të lënduarit pas tretmanit mjekësorë lirohen për në shtëpi.

