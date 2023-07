Aksident në Nashec të Prizrenit

Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Nashec të Prizrenit.

Aksidenti ka ndodhur mes dy veturave.

Një person është lënduar.

Nashec, Prizren 08.07.2023 – 10:30. Ka ndodhë një aksident trafiku me lëndime trupore ku të përfshira kanë qenë dy automjete me targa vendore, me drejtues meshkuj kosovarë. Si pasojë e lëndimeve ndihmë mjekësore ka kërkuar njëri prej drejtuesve te automjeteve. Rasti nën hetime.

RENELUAL TAHIRI prezanton kompleksin e ri luksoz në qendër të qytetit të Prizrenit.

Koncepti arkitektonik nga RENELUAL TAHIRI synon të ofrojë një lloj të ri të “Artit të Jetesës” me banesa unike, moderne dhe cilësore.

Kompleksi vjen me një pozitë të favorshme në rrugën “EKREM REXHA” ku ofron qasje të shpejt në qendrën tregtare “Galeria 200m” dhe “Abi Çarshia 350m”, Qendra Shëndetësore, Spitali, Stacioni i Autobuzëve, Shkolla…

Për më shumë informata na kontaktoni:

Mob: +383 44 128 112

Email: info@renelualtahiri.com