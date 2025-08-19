17.8 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Lajme

Aksident në rrugën Gjakovë – Prizren, ka të lënduar

By admin

Një person ka mbetur i lënduar si rezultat i një aksidenti mes dy veturave që ka ndodhur sot rreth orës 15:40, në rrugën Gjakovë Prizren, konkretisht në fshatin Xërxë.

Lidhur me rastin është deklaruar policia.

Zëdhënësi për rajonin e Gjakovës Sheremet Elezaj, tha për Klankosova.tv. se i lënduari është dërguar për trajtim mjekësor.

“Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor është duke e trajtuar rastin”, tha Elezaj

Pa ujë përkohësisht: Defekti në gypin e rezervuarit Kobaj prek disa fshatra të Prizrenit
Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, policia konfiskon armë me gaz dhe municion

