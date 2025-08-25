Aksident në rrugën Prizren–Dragash

Një aksident trafiku ka ndodhur të hënën në rrugën magjistrale Prizren–Dragash, mes një veture, një furgoni dhe një kamioni.
I njëjti pohoi se ka edhe persona të lënduar.
“Si pasojë e aksidentit, raportohet për persona të lënduar, si dhe për dëme materiale. Në vendngjarje kanë dalë njësitet e Emergjencës dhe të Policisë, të cilat janë duke menaxhuar me rastin dhe po kujdesen për normalizimin e qarkullimit rrugor”, ka thënë Bytyqi.
Hetimet lidhur me shkaqet e aksidentit janë në vazhdim. Klankosova.tv ka raportuar për aksidentin dhe ka siguruar pamje nga vendi ngjarjes, ky qytetarët thanë se kolonat kanë arritur deri në pesë kilometra.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren