Aksident në rrugën Prizren–Dragash

Një aksident trafiku ka ndodhur të hënën në rrugën magjistrale Prizren–Dragash, mes një veture, një furgoni dhe një kamioni.

I njëjti pohoi se ka edhe persona të lënduar.

“Si pasojë e aksidentit, raportohet për persona të lënduar, si dhe për dëme materiale. Në vendngjarje kanë dalë njësitet e Emergjencës dhe të Policisë, të cilat janë duke menaxhuar me rastin dhe po kujdesen për normalizimin e qarkullimit rrugor”, ka thënë Bytyqi.

Hetimet lidhur me shkaqet e aksidentit janë në vazhdim. Klankosova.tv ka raportuar për aksidentin dhe ka siguruar pamje nga vendi ngjarjes, ky qytetarët thanë se kolonat kanë arritur deri në pesë kilometra.

