Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur në qytetin e Rahovecit.

Sipas pamjeve të publikuar në mediat lokale, vërehet se një veturë është rrokullisur dhe ka përfunduar jashtë rrugës.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin.

Më poshtë mund të shihni pamjet./IndeksOnline/

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s'di gjë për fatin e tij
500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

