Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Një aksident trafiku ka ndodhur në qytetin e Rahovecit.
Sipas pamjeve të publikuar në mediat lokale, vërehet se një veturë është rrokullisur dhe ka përfunduar jashtë rrugës.
Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit
Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin.
Më poshtë mund të shihni pamjet./IndeksOnline/
